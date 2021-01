Se Jennifer Lopez for 20 år siden

Det er 20 år siden, at den amerikanske sangerinde Jennifer Lopez havde premiere på sit andet album med titlen 'J.LO'. Det fejrer Jennifer Lopez med et opslag på Instagram med flere billeder, hvor hun er iført en t-shirt med et trykt billede, der viser, hvordan Jennifer Lopez så ud i 2001 for 20 år siden.

Til billederne skriver Lopez følgende:

'Når jeg reflekterer over det faktum, at der er 20 års jubilæum på min plade 'JLo', vil jeg bare takke jer alle sammen for at være der for mig, for at elske og støtte mig gennem både opture og nedture. Tak for al kærligheden gennem 20 år. Jeg elsker jer så meget.'

Det var i øvrigt også i 2001, at Jennifer Lopez sprang ud i hovedrollen som Mary Fiore i den populære film 'The Wedding Planner', hvor hun spillede overfor Matthew McConaughey.

Ekstra Bladet har fundet et billede frem fra 2001, så man kan se, hvordan Jennifer Lopez så ud for 20 år siden iført en smuk hvid kjole.

Jennifer Lopez ses her for 20 år siden. Foto: Getty Images.

I sidste uge var Jennifer Lopez i øvrigt meget aktuel, da hun foran millioner af tv-seere i USA og andre steder i verden leverede sangen 'This Land is Your Land' i forbindelse med Joe Bidens indsættelse som præsident i USA.