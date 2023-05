Se klippet: Forsvarer sine fans mod vagt

Popikonet Taylor Swift forsvarede en fan under lørdagens koncert, da en sikkerhedsvagt chikanerede en gruppe piger fra publikum

Superstjernen forsøgte at gribe ind under en kontrovers mellem en fan og en sikkerhedsvagt lørdag aften under hendes koncert i Philadelphia.

Det var sangen 'Bad Blood', meget ikonisk, Taylor Swift sang, da hun pludselig afbrød nummeret og råbte af en sikkerhedsvagt, der stod nede foran scenen.

- Hey stop. Hun gjorde ikke noget. HEY! STOP!, råber hun under sangen.

Morgenen efter delte TikTok-brugeren Caitlin Gabell en video, der også er gået viralt, hvor hun afslører, at det er hende, der var 'pigen' som Taylor Swift forsvarede under koncerten.

I videoen fortæller pigen, at sikkerhedsvagten i løbet af aftenen, havde chikaneret hende og hendes veninder.

- Taylor bemærkede, at jeg havde det sjovt, og at han ikke kunne lide det, siger pigen og tilføjer, at vagten blev eskorteret ud fra koncerten. Pigerne fik også refunderet deres billetter.