Se Paris Hilton som 18-årig

Den 39-årige amerikanske Hilton Hotel-arving og influencer, Paris Hilton, der har 13,9 millioner følgere på sin Instagram-profil, har i går lagt billeder ud på det sociale medie, der viser, hvordan hun så ud som kun 18-årig.

Paris Hilton fortæller selv, at billederne er taget, lige efter hun vendte hjem efter 11 måneder på en kostskole, hvor hun blev mishandlet både fysisk og psykisk af skolens personale og lærere

'Jeg kan se smerten i mine øjne. Jeg var så traumatiseret, at jeg lod som om, alt var okay, mens jeg forsøgte at blokere de smertefulde minder.'

Artiklen fortsætter under billedet ...

I opslaget tilføjer Paris Hilton følgende:

'Når jeg ser disse billeder nu, ved jeg, at den teenager, jeg var dengang, ville være umådelig stolt af den kvinde, jeg er i dag. Jeg har modet til at bruge min stemme til at gøre en forskel og redde børn fra at blive udsat for mishandling.'

Ærlig verdensstjerne: Vold og misbrug var en del af opvækst

Paris Hilton afslørede ifølge People i første omgang i september 2020 de forfærdelige forhold på kostskolen i en dokumentar på YouTube 'This is Paris'.

Her forklarede hun også om de følelsesmæssige og psykologiske følger opholdet på skolen har haft for hende. Flere af Hiltons tidligere klassekammerater fra skolen Provo Canyon School i staten Utah vidnede også i dokumentaren om de forfærdelig forhold på skolen.

Paris Hilton i Los Angeles for tre år siden. Foto: AP

Hilton blev af sine forældre sendt til kostskolen for 21 år siden, fordi hun som 18-årig var en rebelsk party-girl, der var svær at styre. Forældrenes forsøg på opdrage den unge Paris ved f.eks. at tage hendes mobil og kreditkort fra hende, virkede ikke.

- Da jeg ankom til skolen, vidste jeg straks, at det ville blive værre end noget andet. Det skulle være en skole, men der blev på ingen måde fokuseret på undervisning, fortæller Paris Hilton og tilføjer:

- Fra det øjeblik, jeg vågnede på skolen, blev der råbt og skreget ind i mit ansigt. Personalet sagde forfærdelige ting, og jeg blev konstant udsat for mobning. Jeg tror, at det var personalets mål at nedbryde os elever. Og de brugte også fysisk afstraffelse og slog os, fortæller Paris Hilton.

Paris Hilton om sex-video: Traumatiseret for livet