Se videoen: Her får han en makeover

Dwayne 'The Rock' Johnson har fået den helt store tur i skønhedssalonen.

Den amerikanske skuespiller har nemlig delt en video på Instagram, hvor man kan se hans syvårige datter Jasmine smuksere ham. Derudover ses Dwayne Johnsons fireårige datter Tia, der fortæller sin far, at han ser godt med parykken og sminken på.

'Første morgen hjemme med mine tornadoer. Og ved ottetiden insisterede de på at give 'Dwanta Claus' en makeover før jul', skriver på Instagram og fortsætter:

'Jeg har ikke set mig selv i spejlet endnu, men hvis jeg ser så sej ud, som jeg føler mig lige nu, så VINDER JEG BABY'.

I skrivende stund er videoen blev liket ikke færre end 6,4 millioner gange.

Tilbage til gerningsstedet

For knap en måned siden fortalte Dwayne Johnson, at han engang tog i 7-Eleven hver dag for at stjæle. I dag betaler den 50-årige skuespiller for sine varer i butikken - det gjorde han også for nylig, da han besøgte 7-Eleven-butikken på Hawaii.

Her plejede han ellers i sine unge dage at stjæle Snickers, før han tog ned og trænede.

Men under det nylige besøg købte han samtlige Snickers-barer, og mens han var der, betalte han også for de varer, de andre kunder i butikken havde i sinde at købe.

