Se videoen: Skuespiller spæner nøgen rundt på hotel

Alison Brie er villig til at gøre alt for at få sin mand, Dave Franco, til at smile. Han var nervøs før sin filmpremiere, og fluks fandt konen en måde, hvorpå hun kunne få ham på andre tanker

Hvad gør man, hvis ens mand er nervøs før premieren på sin nye film?

Man løber da nøgen rundt på sit hotel og overrasker ham ude foran hotelværelset.

Det synes i hvert fald at være den amerikanske skuespillerinde Alison Bries måde at få sin mand til at tænke på noget andet.

I et Twitter-opslag, Brie har lagt op, ser man hende således spæne splitterravende nøgen, dog med de mest intime dele sløret, ned ad en hotelgang i rask tempo.

Hun når til et værelse, hvor hun gentagne gange banker på døren, og efter lidt tid åbner hendes gemal siden 2017, Dave Franco, døren.

- Glædelig premiereaften, nærmest synger Alison Brie, mens hendes mand iført badekåbe kigger forundret på hende.

Filmen, der er tale om, er Amazon Prime-komediefilmen 'Somebody I Used to Know', som Brie spiller hovedrollen i, mens Franco er manuskriptforfatter og instruktør.

Den havde premiere 10. februar, hvorfor videoen må antages at være nogle dage gammel, og der er selvfølgelig den mulighed, at der er tale om et aftalt stunt med henblik på at skabe omtale for filmen.

Kendis- og skuespillerparret Dave Franco og Alison Brie har været gift siden 2017. Inden da var de kærester i seks år. Foto: Ritzau Scanpix

Men under alle omstændigheder er det ikke en fremmed tanke for Alison Brie at smide kludene under løb.

I filmen løber hendes karakter, Ally, nøgen rundt på en golfbane, og det er faktisk noget, som hun har taget ud af sit eget liv.

Det har hun fortalt til People.

- På CalArts (California Institute of the Arts, red.) var jeg en flittig streaker (nøgenløber, red.), og selv i mit voksne liv synes jeg, at det er yderst morsomt. Jeg er meget komfortabel ved at være nøgen.

- Jeg elsker streaking, og det får mig til at grine. Jeg tænker også, at det får andre til at grine. Det er en af mine yndlingsting, sagde hun.

