Se videoen: Superstjerne i tårer

Tårerne løber ned af hendes kinder, mens hun synger som en ungdom præget af uendelige fester og vilde nætter.

Fredag udgav sangeren Miley Cyrus musikvideoen til sin nye single 'Used to Be Young', og det er her hitmageren indlemmer følgere og fans i sine betragtninger om at blive ældre.

'Sangeren handler om at ære dem, vi har været, elske dem vi er og fejre dem, vi bliver', lyder det ifølge People fra sangeren i en pressemeddelelse, der fortsætter:

'Jeg bliver stolt, når jeg reflekterer over min fortid og optimistisk, når jeg tænker på min fremtid'.

Du kan se den tårevædede video til 'Used to Be Young' her.

Joints og topløse eskapader

I sangen kigger 'Flowers'-sangeren tilbage på den tid i sin ungdom, hvor hun brugte meget tid på at feste. Man må dog forstå, at hun ikke fortryder sine festlige år, selvom hun har fundet andre ting at gå op i, nu hvor hun er ældre.

'I know I used to be crazy / Messed up, but God was it fun / I know I used to be wild / That's 'cause I used to be young. Those wasted nights are not wasted / I remember every one / I know I used to be crazy / That's 'cause I used to be young', lyder det i teksten.

Hun startede som stjerne på Disney Channel, da hun var helt ung i rollen som Hannah Montana, men siden har Miley Cyrus flere gange vist, at hun har lagt sit Disney-image på hylden.

I sine yngre år var Miley Cyrus nemlig ikke bleg for at gå topløs til fest, ligesom hun også engang fik en joint af en enhjørning, hvorefter hun fik tatoveret sin døde hund på sine ribben.

Ulven Peter stod i øvrigt for sangerens afterparty, da hun gav koncert i Danmark i 2014.

Sangeren skød året i gang med det måske største hit i 2023; 'Flowers', som har slået den ene rekord efter den anden.