Sean Penn: - Køb kampfly

Sean Penn vil have sine rige bekendte til at købe kampfly til Ukraine

Har du 300 millioner dollars liggende, som du ikke ved, hvad du skal bruge på?

I så fald har Sean Penn en bøn til dig.

Han beder nemlig alle milliardærer om de ikke nok vil købe nogle kampfly til Ukraine.

Bønnen kommer kort efter, at Ukraines Luftvåben anmodede USA om nogle amerikanske kampfly.

Mere nøjagtigt beder Penn en milliardær om at købe to eskadriller F-15 eller F-16 fly til Ukraine i et usædvanligt forsøg på at tippe vægten til Ukraines fordel.

Det skriver The Guardian.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Sean Penn er i gang med at optage en dokumentarfilm i Ukraine. Foto: Ritzau Scanpix

Optager film

Det er ikke typisk for Penn at være mellemmand i international våbenhandel. Ikke desto mindre har skuespilleren aktier i krigen.

Han er nemlig i gang med at optage en dokumentarfilm i landet. Han var til stede i landet, da Rusland invaderede, og han truede Oscar akademiet med at ville smelte sin Oscar statuette om, hvis de ikke ville lade Zelenskiy tale til dette års show.

Efter Rusland gik ind i landet, forblev filmholdet et stykke tid i Kiev, hvor det ser ud til, at Penn fik knyttet et bånd til regeringen og Zelenskiys inderste ring.

Det er dog ikke helt nemt at købe og transportere sådan en kampfly. The Guardian har talt med en ekspert, Andy Netherwood tidligere pilot og forsvarsanalytiker. Han forklarer, at det vil være lidt bøvlet at fragte et kampflyet fra USA til Ukraine.

- Normalt bliver kampfly jo købt og solgt mellem lande, fortæller han.

Hvis et kampfly skal sælges internationalt, skal salget godkendes af kongressen.