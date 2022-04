Sean Penn: Overvejer at bekrige russerne

Skuespilleren Sean Penn afslører, at han flere gange har overvejet at gribe til våben mod Rusland

- Jeg var på en tankstation i Brentwood den anden dag, hvor jeg overvejede at gribe til våben mod Rusland. Hvad fanden foregår der?, sagde Sean Penn til magasinet Hollywood Authentic i weekenden.

Den 61-årige skuespiller var i det krigshærgede Ukraine for at filme en dokumentar om landet, da Rusland som bekendt invaderede ukrainerne, men det var ikke første gang - og sandsynligvis heller ikke sidste gang, Penn involverer sig i landet.

Nu forklarer stjernen, at han allerede havde mødtes med den ukrainske præsident Volodimir Zelenskij på videotjenesten Zoom for to år siden, da pandemien var i sin helt spæde start.

- Vi begyndte først at diskutere en potentiel dokumentar om hans land, som ikke var fokuseret specielt på krigen, sagde han og fortsatte:

- Og siden da har der været mange udvekslinger mellem os. Så gik jeg hen og mødte ham ansigt til ansigt dagen før invasionen. Og jeg var sammen med ham under invasionen på den første dag, tilføjede han.

Her deltager stjernen i et pressemøde om den russiske invasion i hovedstaden Kiev. Foto: Ritzau Scanpix

Penn overvejede endda selv at kæmpe og uddybede, at det var svært ikke at lade sig påvirke af situationen, selvom tanken om at gå i krig kom bag på ham.

Skuespilleren vendte dog tilbage til USA i begyndelsen af marts, men afslørede at han allerede nu planlægger at vende tilbage til Ukraine. Vel vidende, at han måske ikke kan gøre den forskel for landet, som han ønsker.

- Men jeg er ikke idiot, og jeg er ikke sikker på, hvad jeg kan tilbyde. Jeg bruger ikke meget tid på at skrive tekstbeskeder til præsidenten eller hans stab, mens de er under belejring, og deres folk bliver myrdet, forklarede han.

Penns ngo, Community Organized Relief Effort, som han grundlagde, mens han arbejdede frivilligt i Haiti efter jordskælvet i 2010, tilbyder i øjeblikket støtte til ukrainske flygtninge i Polen.

Selvom skuespilleren er i gang med at skyde en dokumentarfilm om det krigsramte land, udtrykte han alligevel bekymring for, hvorvidt det kan rykke på noget.

- Jeg skal optage mere til dokumentaren, men jeg vil løbende vurdere, hvilken værdi det vil have. Folk vil sikkert argumentere for det, og der er en million debatter, som jeg forstår, men på langt sigt har vi ikke noget håndgribeligt bevis for, at dokumentarfilm virkelig ændrer på noget. Vi ved kun, at de kan give håb, forklarede Penn.

