Seerne er flygtet

Det har ikke været gratis for den amerikanske tv-vært Ellen DeGeneres, at hun i sommeren 2020 havnede i shitstorm efter anklager om chikane, racisme og trusler mod medarbejderne på hendes talkshow.

Ifølge New York Times har det kostet på seertallet på 'The Ellen DeGeneres Show', at den 63-årige vært måtte åbne sin 18. sæson med en undskyldning.

- Jeg tager det meget alvorligt, og jeg vil gerne sige, at jeg virkelig er ked af det på vegne af de mennesker, der er blevet berørt, sagde hun under sæsonpremieren og fortsatte:

- Jeg ved, at jeg er i en position, hvor jeg er priviligeret, har magt, og med det kommer et ansvar. Jeg tager ansvaret for, hvad der sker på mit program.

Nu taler hun

Det lader dog ikke til at have været nok til at fastholde seerne.

New York Times kan rapportere, at showet det sidste halve år i gennemsnit har haft 1,5 millioner seere. Samme periode sidste år havde det 2,6 millioner seere.

Ellen DeGeneres har ifølge mediet ikke ønsket at kommentere den ærgerlige udvikling i seertallene.

I stedet svarer en repræsentant for Warner Bros., som producerer showet, at faldet i antallet af seere også kan have andre årsager end sagen om det dårlige arbejdsmiljø.

- 'The Ellen DeGeneres Show er stadig et de tre mest sete talkshows denne sæson. Seertallene er gået ned over hele fladen, og Covid har udfordret produktionen, så vi glæder os til at få vores publikum tilbage og fylde den 19. sæson med de sjove og hjertevarme øjeblikke, som har gjort 'Ellen' til et af vores længst kørende og mest succesfulde talkshows, lyder det.

Tv-stjerne fik usædvanligt coronasymptom