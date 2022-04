'Seinfeld'-stjerne er død

Liz Sheridan, der bedst er kendt som Jerry Seinfelds mor fra tv-serien 'Seinfeld', er gået bort som 93-årig.

Det bekræfter Jerry Seinfeld i et Twitter-opslag natten til lørdag.

'Liz var altid den sødeste, sødeste tv-mor, en søn kunne ønske sig. Hver gang hun kom til vores show, var det den hyggeligste følelse for mig. Så heldig at have kendt hende,' skriver Jerry Seinfeld.

Sheridan, der spillede Helen i den amerikanske sitcom i årene 1993 til 1998, døde 'fredeligt i sin søvn af naturlige årsager', ifølge TMZ.

Mediet oplyser samtidig, at skuespillerinden gik bort fredag, kun fem dage efter sin 93-års fødselsdag.

Tv-moren var den eneste figur i 'Seinfeld', der medvirkede i samtlige sæsoner, hvor hun spillede Jerrys overbeskyttende mor.

Udover sin rolle i 'Seinfeld' er Sheridan også kendt for at spille mrs. Ochmonek, den nysgerrige nabo i tv-serien 'Alf', ligesom hun også var en dygtig Broadway-stjerne.

Den afdøde skuespillerinde startede sin karriere som danser i 1950'erne.

Sheridan skrev også bogen 'Dizzy og Jimmy', hvor hun beskrev sit forhold til skuespiller James Dean.