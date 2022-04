'Seinfeld'-stjerne Estelle Harris er død

Den amerikanske filmstjerne Estelle Harris er død - 93 år gammel.

Det skriver blandt andre Deadline, der har været i kontakt med hendes søn, Glen Harris, der var hos hende, da hun døde.

'Det er med stor sorg og tristhed, at vi kan meddele, at Estelle Harris er gået bort her til aften klokken 18.25 (amerikansk tid, red.). Hendes venlighed, passion, følsomhed, humor, empati og kærlighed var praktisk talt uovertruffen, og hun vil blive savnet forfærdeligt af alle, der kendte hende', skriver sønnen i en meddelelse til mediet.

Ifølge Deadline døde Estelle Harris af naturlige årsager.

Estelle Harris er nok især kendt for sin rolle i 'Seinfeld'. Hun medvirkede i 27 episoder fra 1992 til 1998 i rollen som George Constanzas mor, Estelle.

Her spillede hun over for afdøde Jerry Stiller i rollen som faren, Frank, og dermed har George Constanza altså nu mistet begge sine forældre.

Familien Constanza i 'Seinfeld' blev spillet af Estelle Harris, Jason Alexander og Jerry Stiller. Foto: ©Columbia Tristar/Courtesy Everett Collection

På cv'et har Estelle Harris desuden rollen som stemmen bag Fru Potato Head i 'Toy Story'-filmene og flere andre stemmer i tegnefilm og animationsfilm.

Estelle Harris efterlader sig tre børn, tre børnebørn og et oldebarn.