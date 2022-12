Seks år efter skilsmissen: Dater igen

Der sker igen ting og sager i Drew Barrymores kærlighedsliv.

Skuespilleren, der i 2016 blev skilt fra Will Kopelman, har igen og igen fortalt, at hun har sat jagten på kærligheden på pause. Men den pause er slut nu.

Det fortæller 47-årige Barrymore selv i seneste afsnit af talkshowet 'The Drew Barrymore Show', som blev udgivet torsdag. Det skriver People.

- Sidste gang, du var her, var vi begge single. Du datede ikke. Dater du nu? spørger hun afsnittets gæst, Whoopi Goldberg, inden Barrymore selv afslører, at hun er begyndt at date igen.

- Fordi der var gået så mange år, begyndte jeg at blive lidt urolig, for jeg er for god til at være alene.

67-årige Whoopi Goldberg er gæst i programmet. Hun fortalte, at hun ingen planer har om at vende tilbage til datingmarkedet i fremtiden. Foto: Charles Sykes/Ritzau Scanpix

Drew Barrymore har været gift tre gange tidligere.

Før var hun gift fra 1994 til 1995 med Jeremy Thomas. I 2001 blev hun igen gift med Tom Green, men også det ægteskab var slut året efter.

Ti år senere giftede hun sig så med Will Kopelman, som hun fik to børn med, inden de altså gik fra hinanden i 2016.

I oktober skabte skuespilleren overskrifter, da hun i et blogindlæg fortalte om hendes sexliv - eller mangel på samme.