Seks Emmy-nomineringer: Barbara Bosson er død

Barbara Bosson er død. Hun blev 83 år.

Det skriver flere medier - herunder LA Times og Deadline - på baggrund af opslag fra sociale medier, som hendes søn, instruktør Jesse Bocho, har lagt op.

'For altid i vores hjerter. Jeg elsker dig, mor. Barbara 'Babs' Bossen Bocho 1939-2023,' står der blandt andet i opslaget.

Det fremgår ikke, hvornår hun præcis gik bort, eller hvad årsagen til hendes død er.

Barbara Bosson har medvirket i en lang række tv-serier. Blandt andet spillede hun rollen som Fay Furillo i 'Hill Street Blues', hvor hun fem år i træk fra 1981 til 1985 var nomineret til en Emmy for bedste kvindelige birolle - uden dog at vinde.

I 1996 blev hun igen nomineret til en Emmy. Denne gang for rollen som anklageren Miriam Grasso i 'Murder One', men igen måtte hun se sig slået. Ifølge filmdatabasen IMDB var rollen som anklageren hendes sidste i film og tv-serier.

Hendes cv tæller desuden større eller mindre roller i 'Lois & Clark: The New Adventures of Superman', 'NYPD Blue', 'Star Trek: Deep Space Nine', 'Murder, She Wrote' og 'L.A. Law'.

Barbara Bosson efterlader sig to børn - en søn og en datter - som hun fik med tv-manden Steven Bochco, der blandt andet stod bag 'Hill Street Blues', 'L.A. Law' og 'NYPD Blue'. De to var gift fra 1970 til 1997, hvor de blev skilt. Desuden efterlader hun sig to børnebørn.

