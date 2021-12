Seksårig fik 90 sting: Superstjerne holdt sit løfte

Bridger Walker er med sit helt usædvanlige heltemod blevet kendissernes darling.

Tilbage i sommeren 2020 beskyttede den dengang bare seksårige dreng sin lillesøster fra et brutalt og blodigt overfald fra en bidsk hund.

Da schæfer-blandingen gik til angreb, stillede han sig foran sin fireårige lillesøster og beskyttede hende.

Hunden bed sig i stedet fast i den lille drengs kind og efterlod ham med en skade så voldsom, at det krævede to timer på operationsbordet og 90 sting at sy sammen den igen.

Bridger Walker har det i dag efter omstændighederne godt og er meget rørt over alle gaverne og hilsnerne, han modtager i disse dage. Foto: Jam Press

Historien gik verden rundt, og siden er den lille superhelt blevet hyldet af nogle at de største verdensstjerner, der på forskellig vis har anerkendt hans mod og indsats.

Senest har 'Spider-Man'-stjernen Tom Holland indfriet det løfte, han gav til brave Bridger. Holland inviterede Walker til at besøge settet under optagelserne til 'Spider-Man', og nu har drengen mødt sin superhelt.

Bridger Walkers far, Robert Walker, har på sin Instagram-profil delt billeder fra oplevelsen. Han var bange for, at Bridger ville blive skuffet over at se, at Spider-Man 'bare' er en filmhelt, men det modsatte skete.

Ifølge Robert Walker fik Tom Holland og resten af castet både Bridger og hans søskende til at føle sig som stjerner. De optræder ikke bare som superhelte - de ER superhelte, som han skriver i sit opslag.

Bridger Walker med sin lillesøster. Foto: Jam Press

'Udtrykket i vores børns ansigter var uvurderligt, da vi kom til blue-screenen for at se Tom i fuldt kostume højt oppe i luften på settet. Det var følelsesladet at se ham vinke til børnene, som om det var ham, der skulle være begejstret - ikke omvendt', skriver Robert Walker blandt andet på Instagram.

Tom Holland er langtfra den eneste superhelt, der har taget Bridger Walker til sig.

Skuespilleren Chris Evans, som har spillet superhelten Captain America i en række Marvel-film, har foræret Bridger et autentisk Captain America-skjold, og det internationale bokseforbund World Boxing Council udråbte i juli 2020 drengen til 'verdensmester'. Det oplyste forbundet på Twitter.

Også Mike Tyson har hyldet den lille modige knægt. De to verdensmestre mødtes virtuelt til en snak.

Flere skuespillere, herunder Mark Ruffalo og Hugh Jackman, som alle har spillet superhelte i diverse Hollywood-film, har ifølge CNN taget kontakt til familien.