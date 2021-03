Sender foto til alle sine tvivlere

Fans mener, at Zooey Deschanel ikke er til at genkende

Nogle mennesker er kendt for at have et helt bestemt varemærke. Det gælder i den grad for den amerikanske skuespiller Zooey Deschanel.

Ud over skuespillet er den 41-årige skuespiller kendt for sit meget genkendelige pandehår. Så kendt, at flere fans ikke kan genkende hende på et nyligt opslået billede på Instagram, hvor varemærket ikke er at finde.

Zooey Deschanel skriver humoristisk på billedet på sin Instagram-konto: 'Bevis på, at jeg har en pande' og som delingstekst lyder det: 'Til alle dem, der tvivler...'

'New Girl'-hovedrollen så nemlig så ugenkendelig ud på billedet, at tusinder af fans røg til tasterne:

'Når jeg ser Zooey Deschanel uden pandehår og briller, så kan jeg endelig forstå, hvordan ingen vidste, at Clark Kent var Superman.'

En anden skriver i sjov: 'Du kunne have haft en tatovering deroppe (på panden, red.), uden vi havde kendt til det...'

En tredje skriver: 'Hvis du vil røve en bank eller noget, så skal du bare have dit hår sådan. Ingen vil ane, at det er dig.'

Skuespilleren erkender også, at hun siden hun var to år gammel sjældent begiver sig ud uden sit klassiske pandehår nede.

- Jeg er pandehår og øjne. Det er den, jeg er, har hun tidligere fortalt til det amerikanske kvindeblad Allure Magazine.

- Jeg har tidligere begivet mig ud i at vokse mit pandehår ud, men jeg vender altid tilbage, så hvorfor dog besvære det, lyder det.