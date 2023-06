Sender gave til millioner af børn

Den ikoniske sangerinde Dolly Parton har startet en organisation, der arbejder for at fremme kærligheden til læsning hos børn. Projektet er nu blev udvidet til hele Californien

Dolly Parton har en sag. Hun vil få børn til at holde af at læse.

Derfor udvider hun nu projektet ’Dolly Partons fantasibibliotek’, der går ud på at tilsende bøger til børn hver måned fra deres fødsel og frem til deres femårsfødselsdag.

Projektet bliver nu udvidet i hele Californien, så alle børn i statens 58 amter inden for de næste fem år vil få tilsendt bøger hver eneste måned.Det skriver CNN.



Som et nyt tiltag vil alle californiske børn også modtage tosprogede bøger, så flere har mulighed for at benytte sig af tilbuddet.

Californiens guvernør, Gavin Newsom, estimerer, at udvidelsen vil tilgodese mere end 2,4 millioner børn, som dermed vil 'udvide millioner af unge børns sind til en verden af ubegrænsede muligheder'.

Projektet vokser

Den 77-årige sangerinde startede projekt i 1995 og beskriver udvidelsen i Californien som en milepæl.

’I dag er en fantastisk milepæl for børn og familier i hele staten’, oplyser Dolly Parton i en pressemeddelelse.

Den ikoniske sangerinde startede hele projektet til ære for sin far.

- Han kunne ikke læse og skrive, og det hæmmede ham meget, fordi han var så klog. Det generede ham virkelig meget, fortalte Parton CNN i et interview i 2019.

Projektet sigter mod at give børn i førskolealderen og deres familier specifikt udvalgte bøger uanset deres økonomiske status, ifølge organisationens hjemmeside.

Californiens statsbibliotekar, Greg Lucas, sagde i tirsdagens pressemeddelelse, at han mener, at stærke læsere 'er mere tilbøjelige til at få succes i skolen og livet.'

Dolly Parton optræder ved en koncert i Austin, Texas i 2022. Foto: Ritzau Scanpix

Kæmpe succes

Lige siden starten af ’Dolly Partons fantasibibliotek’ har det været en kæmpe succes.

Det startede med, at bøgerne kun blev sendt til børn i Dolly Partons barndomsby, Sevier County i Tennesse.

Siden har projektet spredt sig rundtom i hele USA og er efterhånden blevet lanceret i flere lande - Canada, England, Australien og Irland.

Siden initiativet blev lanceret, har organisationen givet over 200 millioner bøger til børn i 50 amerikanske stater.



