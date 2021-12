Sender hilsen: Tænker på det hver dag

For Alec Baldwin har ulykken på filmsettet til 'Rust' sat sig fast for altid

Julen er en tid, hvor mange tager sig tid til at gøre årets begivenheder op med sig selv, og for skuespiller Alec Baldwin er én begivenhed ikke til at komme udenom.

I oktober var han involveret i den tragiske ulykke, der kostede filmfotograf Halyna Hutchins livet, da hun blev ramt af skud fra, hvad man i første omgang troede var en rekvisit-revolver, og det kommer han ikke sådan lige videre fra.

Det fortæller han i en video på Instagram, hvor han også takker for al den støtte, han har modtaget.

- Jeg glæder mig til, at dele af det her vil ligge bag mig, men alle os, der var involveret, kommer aldrig til at kunne lægge det bag os fuldstændig, når der var en, der døde på så tragisk vis, siger han og fortsætter:

- Der går aldrig en dag, hvor jeg ikke tænker på det. Jeg er herhjemme med min familie, og det eneste, jeg kan tænke på, er min kone og mine børn, og hvordan jeg skal komme videre med mit liv og komme igennem denne her hårde tid.

Efterforskes stadig

Ulykken, der skete 21. oktober på settet til westernfilmen 'Rust' i Santa Fe, efterforskes fortsat af politiet.

Det var Alec Baldwin, der rettede revolveren mod filmholdet under optagelserne, hvorefter den gik af. Alec Baldwin har selv forklaret, at han ikke trykkede på aftrækkeren.

42-årige Halyna Hutchins døde efter at være blevet ramt af skud, og instruktør Joel Souza blev såret.

Indtil videre er der ingen sigtede i sagen.

