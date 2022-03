Sender kæmpe millionstøtte til Ukraine

Hollywoodpar lover at matche samtlige donationer med 20,5 millioner kroner for at hjælpe flygtninge fra Ukraine

Det krigsramte Ukraine modtager støtte og opbakning verden over i form af donationer fra kendte som ukendte.

Nu har det verdenskendte skuespiller-par Ashton Kutcher, 44, og Mila Kunis, 38, også lagt sig i selen for at gøre en forskel for de mange ukrainere, der er gået fra hus og hjem i kølvandet på Ruslands invasion af landet.

Parret har nemlig lanceret en kampagne, 'Stand with Ukraine', med det formål at rejse hele 206 millioner kroner til Flexport.org og Airbnb.org, som de udtrykker er 'to organisationer, der er aktivt på stedet og yder hjælp til dem, der har mest brug for det'.

Det skriver CNN.

Flexport organiserer forsendelser med nødhjælp til flygtninge i Polen, Rumænien, Ungarn og Slovakiet, mens Airbnb stiller midlertidige lejligheder til rådighed for folk, der flygter fra Ukraine.

Mila Kunis er selv født i Chernivtsi, Ukraine, som dengang var en del af Sovjetunionen, hvorefter hun flyttede med sin familie til USA i en alder af syv år.

Stolt ukrainer

Selvom skuespillerinden anerkender alt, som USA har gjort for hende og hendes familie, er det ikke ensbetydende med, at hun kan glemme sine rødder, påpeger hun.

'I dag er jeg en stolt ukrainer,' sagde Kunis i en pressemeddelelse, der blev delt på fundraising-siden.

'Ukrainere er stolte og modige mennesker, der fortjener vores hjælp i deres nød (...) Vores familie starter denne indsamling for at hjælpe med at yde øjeblikkelig støtte, og vi vil matche samtlige donationer med op til 3 millioner dollars,' fortsatte hun. Det svarer til knap 20,5 millioner danske kroner.

Kunis medvirker også en i video, som Ashton Kutcher har delt på sin Instagram-profil, hvor hun netop omtaler krigen i hjemlandet.

'Begivenhederne, der har udspillet sig i Ukraine, er ødelæggende. Der er ikke plads i denne verden til, at denne form for uretfærdige angreb på menneskeheden kan finde sted,' sagde hun.

Ifølge FN er en million mennesker flygtet fra Ukraine på blot en uge.