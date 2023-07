Sender stikpille til sønnen

Der er en, der er ved at være klar til børnebørn.

Det kunne det i hvert fald godt tyde på, hvis man kigger på sanger og skuespiller Will Smith's Instagram.

På sønnens 25-års fødselsdag røg der en lille stikpille hans søns retning.

'Tillykke med fødselsdagen, J-Diggy. Det er vildt, at du er 25?!?! Da jeg var 25, havde jeg en 2-årig. Jeg siger det bare,' skriver rapperen på sin Instagram, hvor han deler et billede af ham og sønnen.

'Han vil have et barnebarn'

Og det lader også til, at kommentarsporet har analyseret sangerens opslag på samme måde.

'Han siger: 'Giv mig et barnebarn nu!!! lol,' er der blandt andet en, der skriver til opslaget.

En anden ytrer, at 'alle forældre er ens', mens en tredje skriver: 'Will vil have et barnebarn.'

Rapperen Barak Jaccuzi har også kommenteret på Will Smith's ledende beskrivelse:

'Vores generation venter, til vi er 'grown ass adults.''

Flere lykønskninger

Også moren, Jada Pinkett Smith, har delt et Instagram-billede i forbindelse med sønnens 25-års fødselsdag.

Dog uden hentydninger til børnebørn.

Derimod skriver hun: 'Tillykke med din 25-års fødselsdag min søde, søde Jaden!'

