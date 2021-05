Sendte sviner efter coronabrøler: Nu taler Tom Cruise om sagen

- I er fucking færdige

- Hvis jeg ser jer gør det igen, så er I fucking færdige her, lød det i december fra Tom Cruise til to medlemmer af produktionen, der stod med under én meters afstand fra hinanden.

Han fortsatte med at skælde de to voksne mennesker ud.

- Hollywood er på vej tilbage på sporet og laver film på grund af os. Vi skaber tusindvis af jobs, I kæmpeidioter.

- Der er ingen undskyldninger! Sig det til de mennesker, der må gå fra fucking hus og hjem, fordi vores branche bliver lukket ned.