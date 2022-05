Serie-skuespiller John Aylward er død

John Aylward, der er kendt for roller i 'Skadestuen' og 'The West Wing', blev 75 år

Den amerikanske skuespiller John Aylward, der blandt andet spillede med i serierne 'Skadestuen' og 'The West Wing', er død.

Det beretter filmmediet Deadline.

Aylward blev 75 år og døde natten til mandag i sit hjem i Seattle. Det er hans kone, Mary Fields, der har bekræftet dødsfaldet over for Aylwards agent Mitchell K. Stubbs.

- Jeg var i chok. Han var en vidunderlig skuespiller og en fænomenalt menneske. Han var en drømme-klient, en ven og en drømme-person, siger agenten til Deadline.

Dødsårsagen er ikke oplyst.

John Aylwards karriere som skuespiller strakte sig over mere end 40 år, men rollen som lægen Donald Anspaugh i 'Skadestuen' på kanalen NBC blev hans mest kendte. Han var med i serien fra 1996 til 2008.

Han har gennem årene medvirket i utallige serier, heriblandt 'Ally McBeal', 'The X-Files', 'Mad Men' og 'Boston Legal'. På det store lærred tæller cv'et blandt andet en rolle i 'A Million Ways to Die in the West' fra 2014 og 'The Way Back' fra 2020.