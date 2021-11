Serie-stjerne er død

En af de markante karakterer i hitserien 'Sons of Anarchy', William Lucking, er død

William Lucking, der havde en fremtrædende rolle i den første del af hitserien 'Sons of Anarchy', er død.

Han blev 80 år.

Det skriver TMZ, og det bekræftes af hans hustru samt af hans agent overfor Deadline.

Lucking spillede rollen som Piney Winston - motorcykelklubbens ældste medlem og far til Opie - i serien, hvor han medvirkede i 49 afsnit.

Ifølge TMZ døde han i sit hjem i Las Vegas i sidste måned, 18. oktober, men hvorfor han døde er endnu ukendt. Hans hustru Sigrid, som han var gift med i 25 år, kalder i et mindeord Lucking for:

'En gigant af en mand med en poets sjæl'.

Han efterlader sig en hustru, to døtre, børnebørn og en søster.

William Luckings seneste optræden på skærmen var i serien 'Murder in the First' tilbage i 2014, mens karrieren begyndte helt tilbage i 1968 med serien 'Ironside'.

Blandt de, der hylder skuespilleren, er Kristen Renton, der spillede rollen som Ima Tite i 'Sons of Anarchy'.

'Hvil i fred. Det var sådan en ære at arbejde med dig på 'Sons of Anarchy'. Du havde en tilstedeværelse som ingen anden. Du vil i sandhed blive savnet'.