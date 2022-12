Serie-stjerne er død

Helen Slayton-Hughes, der bedst var kendt for at spille Ethel Beavers i serien 'Parks and Recreation', er død. Hun blev 92 år.

Det skriver flere medier, heriblandt Daily Mail.

Det er Helen Slayton-Hughes' familie, der har bekræftet dødsfaldet på Facebook.

'Til venner og fans af vores elskede Helen. Helen døde i går aftes. Hendes smerte er overstået, men hendes iltre ånd lever videre. Tak for kærlighed og støtten til hende og hendes arbejde', skriver familien fra Helen Slayton-Hughes' Facebook-profil.

I skrivende stund vides det ikke, hvad der ligger til grund for skuespillerindens død.

Massevis af roller

Helen Slayton-Hughes fik sit gennembrud i Hollywood som 50-årig i filmen 'Mafia on the Bounty'. Senere optrådte hun i andre film som 'Shoot the Moon', 'Good Night, and Good Luck', 'Crazy on the Outside' samt 'Hesher'.

Den amerikanske skuespillerinde har også være med i flere tv-serier som 'New Girl', 'Brooklyn Nine-Nine', 'Fresh Off the Boat' og "That's So Raven'.

Helen Slayton-Hughes holdt en pause fra Hollywood i perioden 1982 til 2000 og vendte senere tilbage i 18 afsnit af serien 'Burning Love'.

Hun var dog mest kendt for sin rolle i 'Parks and Recreation'.

