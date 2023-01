Seriestjerne i overraskende porno-udmelding

Chloe Cherry anser det for at være farligere at være ansat i restaurationsbranchen end i pornobranchen og beskriver samtidig sin tidligere tjener-chef som 'et seksuelt rovdyr', mens dem, hun har mødt i pornokarrieren, er som blide lam

Det er sikrere at arbejde i pornoindustrien end i restaurationsbranchen.

Det mener seriestjernen og tidligere pornoskuespiller Chloe Cherry, som er kendt for sin rolle i den populære serie 'Euphoria', der kan streames herhjemme på HBO Max.

Hun har således oplevet sin del af vanvittige chefer, da hun var tjener, fortæller hun i modellen Emily Ratajkowskis podcast 'High Low', hvor Cherry berører sexchicane.

Blandt andet beskriver hun en tidligere restaurantchef som 'creepy' og siger, at ansættelsen var 'voldsomt traumatiserende'.

- Han var som et rigtigt rovdyr. Altså, ingen i pornoindustrien er registrerede sexforbrydere. Da jeg lavede porno var det mere sådan: 'Hvad skal vi så lave i dag?'. Der var ikke den her tilfældige fyr, som kommer op til dig for at tage på dig og røre ved dig. Jeg følte mig SÅ meget mere respekteret på et porno-set i forhold til på en restaurant, fortæller Chloe Cherry i dag.

25-årige Cherry flyttede som 18-årig til Miami for at blive såkaldt showgirl. Hun fattede hurtigt interesse for at tænde folk og husker, hun følte sig seksuelt styrket, når hun optrådte, hvorfor hun kom ind i pornobranchen.

- Det er et dejligt sted, og hvis man er gammel nok, testet, og hvis man selv har set porno, så synes jeg, det er et sjovt og cool job at udføre, siger Cherry og tilføjer:

-- Jeg forstår ikke, hvad der er galt med sexarbejde. Jeg føler, at folk hader kvinder.

Efter sin succes som skuespiller i den grænsesøgende 'Euphoria', der er populær verden over især blandt unge mennesker og domineres af temaer som sex og stoffer, forlod Chloe Cherry dog pornobranchen for at fokusere på skuespillet.

Restaurationsbranchen vender hun i hvert fald IKKE retur til.