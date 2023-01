Seriestjerne ramt af shitstorm

Hendes far er producer, instruktør og manuskriptforfatter Judd Apatow og hendes mor er skuespiller Leslie Mann.

Og ligesom sine forældre har skuespiller Maude Apatow, der især er kendt for sin rolle som Lexi Howard i HBO-hitserien 'Euphoria', valgt at gøre karriere inden for showbizz.

Nu rammes hun dog af harme kommentarer knyttet til hendes ophav, skriver Page Six.

Det sker, efter det er blevet annonceret, at Maude Apatow har fået hovedrollen i teaterstykket 'Little Shop of Horrors', som sættes op i New York.

Ifølge mediet henviser flere brugere på sociale medier til Apatow som en såkaldt 'nepo baby' - et nedsættende begreb for en person, der har kendte familiemedlemmer eller andre kendte forbindelser, og som kun er kendt på grund af disse forbindelser og ikke på grund af sine evner.

Fra venstre er det skuespiller Leslie Mann, filmproducer Judd Apatow samt deres døtre Iris Apatow og Maude Apatow. Foto: Jordan Strauss/Ritzau Scanpix

Den seneste tid er 'nepo babyer' blevet heftigt debatteret på sociale medier, særligt i USA, og Maude Apatow går altså ikke fri.

'Rart at se, at nepo babyerne trives, mens så mange andre ikke kan få et job', skriver en bruger blandt andet, mens en anden kommentar lyder:

'Åh godt, jeg var bange for, at nogen som faktisk har arbejdet for rollen, ville få den'.

Der er dog også dem, der tager den 25-årige skuespiller i forsvar.

'Som tidligere Broadway-skuespiller ved man, at en stjerne på rollelisten hjælper til med at sælge billetter og få nyt publikum til at komme i teatret. Det er godt for hele castet og holdet, det handler aldrig bare om én person', skriver en bruger eksempelvis.

Maude Apatow har ikke selv kommenteret kritikken.

