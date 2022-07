Set 176 millioner gange: Vender røven i vejret

I et forsøg på at blive genvalgt til senatet i Rhode Island har den 28-årige demokrat Tiara Mack lagt en video på det sociale medie TikTok, hvor hun twerker i bikini, mens hun står på hovedet.

Det akrobatiske stunt blev offentliggjort for seks dage siden og er i skrivende stund set 176 millioner gange.

Videoen bliver nu brugt i en modkampagne af lokale republikanere, som mener, at det er tid til forandring.

Og det har også fået en republikansk kandidat til Kongressen fra Florida til at blande sig.

'Tiara Mack har lige vanæret sig selv og enhver sort kvinde, der stiller op til et offentligt embede', skriver Lauren Spicer på Twitter.

Den højredrejede Fox News-vært Tucker Carlson har også afspillet videoen i sit program.

- Du må undre dig over, hvorfor det af alle steder er overladt til dette show at annoncere den næste stjerne i Det Demokratiske Parti, sagde han til sine sikkert måbende seere.

Demokraten Tiara Mack har med sit akrobatiske twerkstunt bragt sindene i kog blandt politiske modstandere. Foto: ritzau Scanpix

Tiara Mack har kastet sig ud i en kampagne, hvor hun twerker for sine mærkesager, som blandt andet er afskaffelse af isolationsfængsling, en grøn aftale inden for energi- og transportsektoren samt transpersoners rettigheder. Og hun nægter at lade sig kue.

- De folk, der stemte på mig, ved, at jeg er skør og autentisk og nogle gange en modig leder. Jeg vil ikke undskylde for den, jeg er, jeg vil ikke undskylde for at lede mit samfund med en ny og frisk stemme og mobilisere flere mennesker til at kæmpe for deres rettigheder sammen med mig.

- Jeg vil ikke undskylde for at vise unge, homoseksuelle, sorte kvinder, at de kan leve en dejligt liv, samtidig med at de har en positiv indflydelse på deres lokalsamfund. Jeg vil ikke undskylde for at stå på hovedet og for at have nok på sidebenene til at twerke, siger Tiara Mack i et interview med TMZ.

Tiara Mack blev valgt for en toårig periode til senatet i Rhode Island i 2020. Der er valg igen 8. november