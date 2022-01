Set for første gang i 12 år: Filmstjerne helt ukendelig

For mere end 20 år siden trak Bridget Fonda sig tilbage fra sin karriere som skuespiller og væk fra mediernes og offentlighedens søgelys.

Indtil da kunne man se skuespilleren med det berømte efternavn i roller i 'The Godfather II', 'Jackie Brown' og 'It Could Happen To You', men siden hun mødte og slog sig ned med sin mand, Danny Elfman, har hun været væk fra rampelyset.

1991-udgaven af Bridget Fonda. Foto: Getty Images

Den nu 58-årige skuespiller gjorde en enkelt undtagelse for 12 år siden. I 2009 troppede hun op på den røde løber til premieren på Quentin Tarantinos 'Inglorious Basterds'.

Selvom Bridget Fonda, der er barnebarn af Henry Fonda, datter af Peter Fonda og niece til fitnessguruen Jane Fonda, med al sandsynlighed har bevæget sig omkring i Los Angeles, uden nogen har bemærket det, ligner den tidligere skuespiller mildt sagt ikke den version af sig selv, som blev kendt og berømt i 1980'erne og 1990'erne.

Sådan ser den tidligere skuespiller ud i dag. Foto: Ritzau Scanpix

Forleden blev hun alligevel genkendt, da hun i filmbyen i solrige Californien kørte ærinder for sin og Elfmans 17-årige søn, Oliver. I en sølvgrå, luksuriøs Land Rover kørte hun knægten rundt i Los Angeles.

Bridget Fonda spillede sin sidste rolle tilbage i 2001, da hun medvirkede i 'Kiss of the Dragon'. Derefter besluttede hun sig for at hellige sig familielivet med sin mand, og i 2005 blev de forældre til deres eneste fælles barn - sønnen Oliver. Derudover har Danny Elfman døtrene Lola og Mali fra et tidligere forhold.

Bridget Fonda og hendes mand, Danny Elfman. Foto: Getty Images

I 2020 solgte parret to huse i Los Angeles. I stedet købte Fonda og Elfman en ranch i Santa Barbara for den nette sum af 14,6 millioner dollars - lige under 100 millioner danske kroner.

Bridget Fonda er ikke den første skuespiller, der har gjort sig bemærket med et anderledes udseende. I efteråret chokerede Tom Cruise vidt og bredt, da billeder af stjernen med et helt anderledes ansigt dukkede op på internettet.