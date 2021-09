'Sex and the City'-skuespiller død

Skuespilleren Willie Garson er død.

En talsperson fra HBO bekræfter ifølge flere amerikanske medier den triste nyhed om Garson, der især blev kendt for sin rolle i i serien 'Sex and the City'.

Her spillede han rollen som Carries Bradshaws homoseksuelle og modebevidste ven Stanford Blatch. Og det var ikke kun skuespil! Willie Garson var allerede bedste venner med Sarah Jessica Parker, før de begyndte tv-indspilningerne sammen, og han har selv fortalt, at han mente, at deres tætte venskab også kunne ses på skærmen.

Willie Garson her på optagelse med Sarah Jessica Parker. Foto: Getty Images

Ud over 'Sex and the City' spillede Garson med i et hav af roller og har selv skrevet flere filmmanuskripter. Han har spillet med i tre film fra de legendariske instruktører kendt som Farrelly-brødrene, som måske er mest kendt for deres kolossale komediehit 'Dum og dummere'. Han var blandt andet med i en af deres andre komiske succeser 'Vild med Mary' med Cameron Diaz og Ben Stiller øverst på rollelisten.

På Instagram har Willie Garsons søn, Nathen Garson lavet et rørende opslag om sin nu afdøde far.

'Jeg elsker dig så meget far. Hvil i fred, og jeg er så glad for, at du fik delt alle dine eventyr med mig og kunne nå så meget. Jeg er så stolt af dig', skriver Nathen Garson blandt andet.

Flere af Willie Garsons tidligere kollegaer har kommenteret dødsfaldet på de sociale medier. Blandt andre Cynthia Nixon, der skriver, at hun er dybt dybt ked af tabet af Garson.

Også Kim Cattrell sørger over dødsfaldet.