'Sex and the City'-stjerne anklaget for overgreb

Skuespilleren Chris Noth, bedre kendt som 'Mr. Big' fra den populære 'Sex and the City'-serie, står over for anklager om seksuelle overgreb fra to kvinder.

En rapport fra The Hollywood Reporter beskriver beretningerne om to kvinder, der står frem og fortæller deres historie efter de har set Mr. Big gentage sin rolle i spinoff-serien 'And Just Like That'.

De to kvinder hævder, at hændelserne fandt sted i Los Angeles i 2004 og New York i 2015.

Begge kvinder optræder anonymt for at beskytte deres privatliv. The Hollywood Reporter er dog bekendt med deres identitet.

- At se ham (Chris Noth), gentage sin rolle i 'Sex and the City', satte noget i gang i mig. I så mange år har jeg lagt det bag mig, siger den ene kvinde, der var 22 år, da hændelsen skulle have fundet sted i 2004.

Ifølge kvinden voldtog Chris Noth hende bagfra, imens hun råbte stop, hvorefter han fortsatte.

- Jeg spurgte, om han i det mindste kunne bruge et kondom, hvor han grinede ad mig, fortæller hun. Dengang kontaktede hun politiet, men turde ikke fortælle, hvem han var.

Den anden kvinde var 25 år og fortæller, at Chris Noth inviterede hende ud på middag, hvor de efterfølgende tog hjem til Chris Noth for at drikke whisky.

- Han er ældre og så ældre ud. Han blev ved med at prøve og prøve og prøve, og jeg skulle have stoppet det og gået. Før jeg vidste af det, trak han sine bukser ned, og stod foran mig, siger Lily og fortæller, at han stak sin penis ind i hendes mund.

Afviser beskyldninger

Chris Noth har selv kommenteret beskyldningerne.

- Beskyldningerne mod mig fra personer jeg mødte for år, endda årtier siden, passer ikke. Disse historier kunne have været fra 30 år siden eller 30 dage siden - nej betyder altid nej - det er en grænse, jeg ikke krydsede. Møderne var konsensuale, siger Chris Noth og tilføjer, at det er svært ikke at sætte spørgsmålstegn ved timingen af ​​disse historiers udgivelse.

- Jeg ved ikke med sikkerhed, hvorfor de dukker op nu, men jeg ved, at jeg ikke overfaldt disse kvinder, siger han.