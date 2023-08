'Sex and the City'-stjerne bryder tavsheden

I 2021 blev Chris Noth, der spiller Mr Big i 'Sex and the City', beskyldt for at have udsat to kvinder for seksuelle overgreb kort tid efter første afsnit af spinoff-serien 'And Just Like That' rullede over skærmen.

Dengang afviste han alle anklager, men udtalte sig ikke yderligere om situationen.

Nu giver han sit første interview til USA Today, siden anklagerne skabte internationale overskrifter.

Her nægter han, som han hele tiden har gjort, at han har forulempet nogen. Til gengæld indrømmer han, at han har været utro.

- Jeg var min kone utro, og det var ødelæggende for hende og ikke et særlig pænt gjort. Hvad det ikke er, er en forbrydelse, siger Chris Noth.

Han står dermed ved sin første udtalelse om, at ethvert seksuelt møde, han har været involveret i, var med samtykke.

Chris Noth sammen med konen Tara Wilson. De har været sammen siden 2002. Foto: Steve Cohn/Invision for Focus Features/AP Images

En lille sidedans

Til USA Today forklarer han med flere ord sin utroskab mod konen, Tara Wilson:

- Du giver dig selv den samme undskyldning, som mange mænd gør: Det er bare en lille sidedans, og det er sjovt. Du skader ikke nogen. Ingen kommer til at finde ud af det, og sex er bare noget, man nyder. Og pludselig er der mange, som gerne vil have sex med dig. Så er det sådan 'tja, jeg får ikke chancen igen'.

Noth og Wilson startede med at date i 2002, og fik deres første barn i 2008. Senere blev de gift i 2012, og i 2020 fik de endnu et barn.

Efter beskyldningerne blev Chris Noth fra flere reklamekampagner, og han er blevet vraget af sit agentbureau, A3 Artist Agency. Derudover blev han fyret fra TV-serien 'The Equalizer'.