'Sex and the City'-stjerne forlovet

Efter 41 år opdagede Blair Underwood og Josie Hart, at der var mere end bare venskab imellem dem.

Det skriver den 58-årige skuespiller på Instagram, hvor han også annoncerer, at parret nu er forlovet.

Instagram-opslaget kommer i anledning af, at parret tidligere på ugen var på den røde løber sammen til Emmy Awards.

'Den mest fantastiske, geniale, smukke, sjove, tankevækkende og indsigtsfulde person, jeg kender, som konstant lever livet højt. Fremtiden er vanvittig lys, pige!', skriver Blair Underwood i opslaget.

I opslaget skriver han også, at han kendte sin nyforlovede, før han overhovedet begyndte at lave skuespil, og at det er 41 års venskab, der er 'blomstret til romantik'.

Det vides dog ikke, hvor længe parret har været sammen.

Nyligt skilt

Blair Underwood er dog ikke gået lang tid uden ring på fingeren.

I maj 2021 annoncerede han og hans ekskone, Desiree DaCosta, at de gik hver til sit.

'Efter mange nøje overvejelser og bønner har vi valgt at slutte vores ægteskab, som begyndte for 27 år siden. Det har været en smuk rejse', skrev de i en fælles meddelelse på Instagram.

'Vores største bedrifter er vores tre fantastiske børn. Tre sjæle, som Gud har betroet os. Vi har altid sat deres ønsker først, og det vil vi forsætte med at gøre', skrev de begge.

Parret havde været gift i 27 år og har sammen tre børn.

Mange kender nok den 58-årige skuespiller fra tv-serien 'Sex and the City', hvor han spiller Mirandas kæreste, Robert Leeds.

Men Blair Underwood har også medvirket i andre produktioner, blandt andet mini-serien 'When They See Us'.