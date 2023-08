'Sex and the City'-stjerne på besøg i Grønland

Grønlandsk folketingsmedlem nåede at få et billede med den verdenskendte skuespiller

Nogle hollywoodstjerner vælger måske at tilbringe ferien på Bahamas, Maldiverne eller på deres egen lille private ø.

Men for 'Sex and the City'-stjernen Cynthia Nixon, aka Miranda Hobbes, er turen tilsyneladende gået et smut til Ilulissat i Grønland.

I hvert fald har det grønlandske folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam fra partiet Siumut knipset et billede af den verdenskendte skuespiller - og selvfølgelig delt det på sin facebookprofil.

- En Hollywood star

Aki-Matilda Høegh-Dam siger til Ekstra Bladet, at hun ikke som sådan nødvendigvis er superfan af stjerneskuespilleren.

Men at et billede er på sin plads, når Hollywood kommer til Grønland.

- Jeg skriver bare (i opslaget, red.), at jeg havde mødt hende her i Ilulissat. Hun er jo en Hollywood star, så selvfølgelig. Det er jo ikke så tit, at vi ser sådan noget her i Grønland.

Videre fortæller den grønlandske politiker, at Cynthia Nixon tilsyneladende er af sted med sin kone, aktivisten Christine Marinoni, som hun har været gift med siden 2012 og har en fælles søn med.

