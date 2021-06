Sexkult-sag: Kendt skuespillerinde dømt

I 2018 blev Allison Mack arresteret for sexhandel og tvangsarbejde, og har senere erklæret sig skyldig i anklagerne om, at hun har manipuleret kvinder til at blive sexslaver for Nxivm-kultleder, Keith Raniere.

Skuespilleren risikerede op til 40 års fængsel, men har sluppet billigt. Den tidligere Smallville-stjerne er idømt tre års fængsel og har fået en bøde på 125.000 kroner.

Det skriver TMZ.

Dommen falder kort efter, Allison har været ude og undskylde for sine handlinger.

'Jeg undskylder overfor dem, som jeg har ført ind i Nxivm. Jeg er ked af, at jeg nogensinde udsatte jer for det ondskabsfulde og følelsesmæssige misbrug af den forskruede mand', skriver Allison Mack i brevet.

Den tidligere 'Smallville'-skuespiller fungerede som et af de øverste medlemmer i sexkulten, hvor kvinder blandet andet blev brændemærket med lederens initialer og tvunget til at have sex med ham