Sexovergreb-anklaget instruktør taler ud: - Jeg begik to fejl

Den canadiske filminstruktør og oscarvinder Paul Haggis blev i midten af juni anholdt i det sydlige Italien efter mistanke om groft seksuelt overgreb og personskade.

Haggis boede midlertidigt i Italien på daværende tidspunkt i forbindelse med en filmfestival i byen Ostuni.

Han residerede i perioden i den syditalienske region Puglia sammen med en ung udenlandsk kvinde, der havde sluttet sig til ham, og som han ifølge anklagerne i den forbindelse tvang til samleje.

Efter mødet med Haggis var den unge kvinde 'tvunget til at søge lægehjælp', hed det videre, ligesom anklagerne hævder, at Haggis derefter tog med kvinden til Brindisi lufthavn og efterlod hende i en 'usikker fysisk og psykisk tilstand'.

Nu har Paul Haggis givet sit første interview efter anholdelsen, og her afviser han på det kraftigste anklagerne.

Det sker i den italienske avis La Repubblica ifølge The Independent.

Vred på sig selv

Her fortæller Haggis, at 'han begik to fejl':

- Min første fejl var at tillade en, som jeg næsten ikke kendte, at komme og besøge mig. Det var tåbeligt. Den anden fejl var den sidste morgen, efter at der var sket en hændelse, som jeg personligt fandt særligt ubehagelig. Da besluttede jeg mig for afslutte det, og jeg kørte personen til lufthavnen flere timer før at hendes fly skulle lette, siger Haggis i interviewet og fortsætter:

- Jeg er vred på mig selv over de fejl i min vurderingsevne, men jeg kan ikke forstå, at de resulterede i falske og skadelige anklager mod mig, lyder det.

Skal blive i landet

Haggis blev løsladt i sidste uge, men han må ikke forlade Italien, før efterforskningen er slut, og det kan have lange udsigter. Der er således endnu ikke kommet en afgørelse om, hvorvidt eller hvornår sagen eventuelt skal for retten.

- Der er nogle ting, som jeg ikke kan forstå. Hvordan er det muligt, at man i dette land (Italien, red.) kan forberede en sag, selv når anklagen ikke er understøttet af klare beviser. Det forekommer mig mærkeligt og uretfærdigt, at uskyldige mennesker tilsyneladende kan blive retsforfulgt i årevis.

- Mine advokater har forklaret mig, at en retssag i Italien kan vare i mange år. Jeg kan ikke engang forestille mig den skade, det kan forårsage for min familie og min evne til at forsørge dem, siger Paul Haggis.

Han er tidligere blevet anklaget for seksuelle overgreb af flere kvinder, herunder Haleigh Breest, som i øjeblikket afventer en civil retssag efter at have sagsøgt Haggis.

Instruktøren har afvist alle anklager.