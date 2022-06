- Hvis du er klar på et langt, sejt træk, og du elsker sex, så gør det. Du lever kun én gang. Gør, hvad der gør dig glad, siger svenske Puma Swede, der her fortæller om pornoindustriens hemmeligheder

I 18 år har den svenske pornostjerne Puma Swede henrykt fans med sine evner på lagnerne, og intet tyder på, at hun stopper lige foreløbig.

Det fortæller den 45-årige Johanna Jussinniemi, som Puma Swede egentlig hedder, i et længere interview med Ekstra Bladet.

Det kan have store konsekvenser, hvis du begynder at lave porno, og Puma Swede fortæller her om pornoens bagside, hvor du risikerer at betale en dyr pris, hvis du fortryder.