Siger endegyldigt fra: Det bliver ikke mig

Idris Elba har længe været i spil som den nye James Bond, som mange mener bør spilles af en sort skuespiller, men nu afslører han, at han har fuld fokus på en anden rolle, og at han ikke bliver Agent 007

Med Daniel Craigs afsked som James Bond i den seneste film, 'No Time to Die', skal man nu ud og finde en ny agent med licens til at dræbe.

Det er man i fuld gang med fra producentens side, og imens gætter både filmfans og medier lystigt på, hvem der er i spil til rollen.

Flere har anført, at man bør revolutionere universet og lade rollen som Agent 007 gå til enten en kvinde eller en farvet skuespiller, og en af de hyppigst nævnte i favoritfeltet er således populære Idris Elba.

Nu har han dog sagt én gang for alle, at han 'ikke er den fyr', som skal spille Bond.

Det skriver LadBible.

Den 50-årige stjerne blev spurgt til rygterne om sin mulige flirt med James Bond-producenten, da han i denne uge deltog i World Government Summit i Dubai.

Her blev det ifølge LadBible tydeligt, at Elba kun fokuserer på én ting: den kommende Luther-film, 'The Fallen Sun'.

Han lod samtidig forstå, at han simpelthen er for investeret i sin detektiv-rolle som Luther, hvor han både har gjort sig i et serieformat gennem flere år og altså nu i en ny Luther-film.

Daniel Craig sluttede sin Bond-æra med 'No Time to Die', der egentlig skulle have haft premiere i 2020, men endte med at komme i biografen sent i 2021 grundet pandemien. Foto: Nicole Dove

Det virker således ikke sandsynligt, at han skal sippe martinis - shaken, not stirred - i fremtiden.

- Vi har arbejdet på tv-delen i ti år, og den naturlige ambition er at transformere det til det hvide lærred, og her er vi med den første film. Du ved - mange taler om en vis karakter, hvis for- og efternavn starter med J og B, men ham skal jeg ikke være. Jeg skal være Luther. Det er, hvem jeg er, siger Idris Elba.

Med ham ude af feltet kan fans så fortsat spekulere på, hvem den kommende James Bond bliver. Tidligere har bl.a. 'Fifty Shades of Grey'-stjernen Jamie Dornan været nævnt som oplagt.

Det samme er Tom Hardy og Henry Cavill.

