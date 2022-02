Simon Cowell erkender: - Jeg er noget af et fjols

En stor, neongul gipsarm afslører det tydeligt.

Simon Cowell er kommet galt afsted. Igen.

I sidste uge styrtede den 62-årige mediemogul på sin elcykel nær sit hjem i det vestlige London og måtte på sygehuset og behandles for en knækket knogle i armen.

Nu kommenterer Cowell for første gang styrtet på den eldrevne sag, hvor han angiveligt susede afsted med over 30 kilometer i timen, da han pludselig gled på den våde vej og lavede et ret alvorligt crash.

Fjols

- Jeg er o.k. Jeg har det en smule bedre, tak. Det skete lige rundt om hjørnet, siger Simon Cowell til Mail Online.

Her erkender han også, at han en klovn på to hjul, og at der i fremtiden skal tænkes lidt mere på sikkerheden, før han sætter sig op på jernhesten.

- Jeg er noget af et fjols. Jeg skal helt sikkert have hjelm på næste gang, siger han.

Sidste uges styrt beskrives som særdeles alvorligt, og det kunne potentielt have kostet Simon Cowell livet.

Brækkede ryggen

Det er ikke første gang, at tv-manden er uheldig på to hjul. For halvandet år siden gik det galt i Los Angeles - også på en elcykel.

Her styrtede han i kystområdet Malibu på sin daværende endnu kraftigere elcykel og brækkede ryg. I den forbindelsen gennemgik han en større operation og fik indopereret et stykke metal i ryggen.

I julen testede Simon Cowell sin krops bevægelighed, da han var nede på knæ og friede til sin kæreste gennem en evighed, 44-årige Lauren Silverman.