Sinead O'Connor knust: Søn er død

Sinead O'Connor er lige nu ramt af en stor sorg.

Hendes 17-årige søn, Shane, er død.

Det fortæller den 55-årige musiker selv i et tweet.

'Min smukke søn, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, lyset i mit liv, har valgt at ende sin kamp i dag og er nu sammen med gud', skriver hun og fortsætter:

'Må han hvile i fred, og må ingen følge hans eksempel. Min skat, jeg elsker dig så meget. Hvil i fred'.

Meldt savnet

Shane havde været meldt savnet siden torsdag, og politiet har i den forbindelse efterlyst ham i offentligheden. I den forbindelse bad Sinead O'Connor inderligt sin søn om at kontakte hende.

'Shane, dit liv er værdifuldt. Gud skabte ikke det smukke smil på dit ansigt for ingenting', skrev hun på Twitter i den forbindelse.

'Min verden ville kollapse uden dig. Du er mit hjerte', skrev hun blandt andet videre.

Shane blev sidst set i live i Tallaght, Dublin, fredag.

Politiet har nu bekræftet, at eftersøgningen af Shane nu er afsluttet, efter de har fundet ham død.

'Efter vi har fundet et lig i Bray i Wicklow fredag 7. januar 2022, er eftersøgningen af den savnede Shane O'Connor, 17 år, blevet indstillet', lyder det i en udtalelse fra en talsmand for politiet.

Sinead O'Connor har sønnen sammen med musikeren Donal Lunny.

Shane kom til verden i 2004, og kort efter gik Sinead O'Connor og Donal Lunny fra hinanden.

Afvænning

De seneste år har Sinead O'Connor været hårdt ramt af flere personlige tragedier.

I årevis har hun været afhængig af hash og stoffer, og derfor aflyste hun tilbage i 2020 alle koncerter frem til 2022, fordi hun skulle i afvænning.

I 2018 fortalte hun, at hun havde valgt at konvertere til islam. I den forbindelse skiftede hun navn til Shuhada' Sadaqat. Hun er dog fortsat kendt som Sinead O'Connor, som også er det navn, hun optræder under.

'Nothing Compares 2 U'-sangerinden har flere gange tidligere fortalt om sin hårde opvækst, der har givet hende mange problemer og psykiske udfordringer som voksen.