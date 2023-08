Sinéad O'Connors sidste rejse: Fans i dyb sorg

En kæmpe forsamling mennesker i sorg samledes tidligt tirsdag i byen Bray i Irland for at overvære et tårevædet begravelsesoptog.

Og det var ikke et hvilket som helst et af slagsen.

Begivenheden foregik således til ære for den afdøde stjernesangerinde Sinéad O'Connor uden for hendes tidligere hjem i byen, der ligger i County Wicklow.

Der blev forståeligt nok trillet nogle tårer tirsdag i det irske. Foto: Liam McBurney/Ritzau Scanpix

En fan i dyb sorg. Foto: Liam McBurney/Ritzau Scanpix

'Nothing Compares to You'-sangerinden boede i Bray i mange år, og hendes familie havde derfor opfordret sørgende fans og andre med interesse for sangerindens musik og liv til at deltage i mindebegivenheden, før den private begravelse for familie og venner finder sted ligeledes i dag tirsdag.

Her vil den irske præsident, Michael D. Higgins, i øvrigt deltage.

Sådan ser enden af rustvognen ud - med et lille foto af Sinéad O'Connor. Foto: Clodagh Kilcoyne/Ritzau Scanpix

Der var masser af folk langs vejen, da rustvognen med Sinéad O'Connors kiste kørte gennem byen Bray. Foto: Liam McBurney/Ritzau Scanpix

Der var masser af triste miner og gråd blandt de fremmødte, som også lagde breve til minde om sangerinden, der gik bort 26. juli i år blot 56 år gammel, ligesom folk tændte stearinlys for at mindes O'Connor.

Den i øvrigt meget moderne og flotte rustvogn kørte langsomt gennem byens gader, mens publikum i en kombination af sorg- og hyldeststemning klappede den døde stjerne ud på den sidste rejse.

Foto: Clodagh Kilcoyne/Ritzau Scanpix

Den private ceremoni forventes at foregå i stilhed med de nærmeste og en mere sluttet kreds.

Den irske sanglærke blev en kæmpe stjerne i 1990 i en alder af blot 24, da hun udgav det Prince-skrevne nummer 'Nothing Compares to You'.

Det var da også et nummer, der lød ud af højttalerne under optoget, mens folk gladeligt sang med.

Sinéad O'Connor efterlod sig tre børn. Hendes fjerde barn, sønnen Shane, døde som 17-årig i 2022 - noget, hun aldrig kom sig over.