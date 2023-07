Single igen: Afslører sørgeligt brud under koncert

Det går ikke så godt for den verdenskendte sangerinde Bebe Rexha for tiden.

I slutningen af juni måtte hun hastes af scenen, da hun under en koncert blev ramt i hovedet af en telefon.

Og nu kan hun så bekræfte, hvad fans og medier i et stykke tid har haft mistanke om: Hun er blevet single.

Dermed danner hun ikke længere par med den Emmy-vindende filmmand Keyan Safyari.

Keyan Safyari sammen med Bebe Rexha (yderst til venstre). På billedet ses også sangerinde Rita Ora og hendes kæreste, filmmanden Taika Waititi. Foto: Chelsea Lauren/Shutterstock/Ritzau Scanpix

Hun afslørede således lørdag aften, at hun har været igennem et smertefuld brud.

Det skete, da hun gav koncert på det berømte spillested Shepherd's Bush Empire som led i sin 'Best F’n Night Of My Life'-turné.

Bebe Rexha, der er stemmen bag David Guettas monsterhit 'I'm Good (Blue)', der bygger på 90'er nummeret 'Blue (Da Ba Dee)' med Eiffel 65, talte undervejs i koncerten til publikum, lige inden hun skulle synge nummeret 'Atmosphere'.

Her indrømmede hun, at hun er 'skrøbelig for tiden'.

- Jeg er lige gået igennem et brud, så jeg bliver måske lidt emotionel, og så må I hjælpe mig, lød bønnen til hendes fans nede i salen.

Det skriver Unilad.

Senere i koncerten brød hun ifølge mediet sammen i tårer, da hun bemærkede, at fans holdt skilte op med teksten 'Du er tilstrækkelig' - eller på engelsk: 'You are enough'.

Bebe Rexha og Keyan Safyari havde dannet par siden 2020.