Skål og tillykke! Drak vin til 30.000

Tegnebogen er dybere end Marianergraven, og mangemilliardæren Jeff Bezos fejrede da også forlovelsen med Lauren Sanchez på behørig vis.

Medier: Jeff Bezos er blevet forlovet

Ifølge People blev 53-årige Lauren Sanchez først udstyret med en massiv 20 karats forlovelsesring - til en værdi af mindst 18 millioner kroner - før parret i sidste uge gæstede restauranten La Petite Maison i Cannes for at fordøje dagens mange oplevelser.

Her var den 59-årige Amazon-grundlægger flankeret af sin søster, Christina Bezos Poore, og hendes mand, Steve Poore.

Der blev hygget til den store guldmedalje på Jezz Bezos' luksusyacht i både Cannes og på Ibiza. Foto: Ritzau Scanpix

Vin til 30.000

Selskabet bestilte fyldte zucchiniblomster med parmesan og skyllede det ned med ædle dråber fra bourgogne, skriver People.

Godt 30.000 kroner pungede Bezos ud med for en flaske Dugat-Py Grand Cru fra Domaine Bernard. Et greb i lommen for ham.

Restauranten er kendt for at have et liveband, der spiller for dens gæster til langt ud på aftenen, og som ofte kommer ned og leverer serenader ved hvert bord. Bandet spiller desuden coverversioner af store pophits.

Et hit er tilsyneladende også Lauren Sanchez i hendes kommende mands øjne. I hvert fald er han så glad for hende, at der på milliardærens nyeste jagt forefindes en stor træskulptur, der ligner Lauren Sanchez på en prik.

Turtelduerne har turneret til havs i både Spanien og Sydfrankrig på det seneste. Blandt andet var parret et smut på Ibiza, inden de satte kursen mod Cannes.

Parret offentliggjorde deres forhold i januar 2019, efter at Bezos havde annonceret sin skilsmisse fra MacKenzie Scott, som han har fire børn sammen med. De var gift i 25 år.

En flaske Dugat-Py Grand Cru fra Domaine Bernard er ikke helt billig - især ikke på en fancy restaurant i Cannes. Jeff Bezos har dog rigeligt råd til den slags store armbevægelser. Foto: Catawiki.com

