Skaberen af Vans-sko er død

Skaberen af de legendariske Vans-sko, Paul Van Doren er død, 90 år gammel.

Det skriver virksomheden selv på deres Twitter-profil.

'Det er med et tungt hjerte, at Vans fortæller, at vores medstifter, Paul Van Doren, er død. Paul var ikke bare en entreprenør; han var en innovatør. Vi sender vores kærlighed og styrke til Van Doren-familien og det talløse Vans-familiemedlemmer, som har skabt Pauls eftermæle', skriver Vans i opslaget.

Stor popularitet

Paul Van Doren skabte skoen med sin bror, James, i 1966, efter han droppede ud af high school og flyttede til det sydlige Californien fra Boston, hvor han er født.

De fik hurtigt svært ved at producere sko nok til hylderne, og ingen af dem havde nogen erfaring med at drive butik.

Der kom dog styr på det, og de gik over til ikke bare at sælge deres egne sko, men også at lade kunderne designe sko selv. Det resulterede i, at der blev solgt Vans-sko i alt fra surfer-forretninger til byggemarkeder.

Kendt fra tv

Skoene var særligt populære blandt personer fra skateboard-miljøet, og virksomheden betalte også kendte skatere for at bruge skoene. Og så gav Vans også kunderne mulighed for kun at købe én sko ad gangen, hvilket var godt for skatere, som ofte slider en sko ned før den anden.

I 1982 eksploderede mærkets popularitet, da Sean Penn havde skoen på i filmen 'Fast Times at Ridgemont High'. Det var et resultat af, at Vans havde sendt en æske med et par sko til filmproducenterne, som valgte at bruge dem i filmene.

- Vi havde ingen idé om det, har Paul Van Dorens søn, Steve Van Doren, tidligere sagt til NBC om den popularitet, filmen bragte med sig.

I filmen havde Sean Penn den klassiske sko med skakbræt-mønster på, og den blev siden et legendarisk varemærke for virksomheden.

Konkurs og solgt

Gennem tiden har Vans dog mødt stor konkurrence fra andre virksomheder, der snylter på deres design, og allerede i 1984 måtte de få konkursbeskyttelse, før mærket blev solgt i 1988 til en investeringsbank.

I 2004 blev virksomheden igen solgt, denne gang til VF Corp, som ejer en lang række andre tøjmærker som The North Face, Dickies og JanSport.