Skælder ud over bikini-billeder

Camila Cabello er træt af, at hun ikke kan gå på stranden uden at blive forfulgt af paparazzofotografer

Sangstjernen Camila Cabello, der særligt er kendt for hittet 'Havana' fra 2018, har fået nok.

I et opslag på Instagram skriver hun, at hun har en oplevelse af, at hver gang hun går på stranden, står fotograferne på spring for at tage billeder af hende i smug. Og det gør den 25-årige sanger ked af det.

'På en eller anden måde ved paparazzofotograferne, hvornår jeg er der, de får billeder af mig i min bikini, og hver gang har jeg følt mig super sårbar og uforberedt', skriver hun og fortsætter:

'Jeg har haft bikinier på, der har været for små, og ikke tænkt over, hvordan jeg så ud, og så er jeg stødt på billeder på nettet og kommentarer og er blevet så ked af det'.

Ville se smuk ud

Lørdag bragte flere medier blandt andre Daily Mail sådanne bikini-billeder af Cabello, og det er den oplevelse, der har fået hende til at gå til tasterne og skælde ud over, at hun ikke kan få lov til at hvile i sin krop, som hun så gerne vil.

'I dag havde jeg købt en ny bikini, et fucking cute outfit, taget lipgloss på, og jeg havde ikke spist noget alt for tung, før jeg tog til vandet, fordi jeg vidste, at det ville blive et form for fotoshoot', skriver hun og tilføjer:

'Jeg sugede min mave ind så stramt, at mine mavemuskler gjorde ondt, og jeg trak ikke vejret og smilede og var hele tiden alt for bevidst om, hvor fotograferne var, i stedet for at slappe af og gøre, hvad det er meningen, man skal, når man er i naturen'.

Camila Cabello er ikke bange for at vise sin krop frem - når hun selv ønsker det. Foto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix

'Jeg vidste, jeg så 'godt' ud på billederne, og jeg troede, jeg ville føle mig tilfreds, men jeg har aldrig haft en værre tur til stranden. Jeg følte tomheden og tristheden over den kultur, vi er en del af, og at den var blevet en del af mine tanker'.

Camila Cabello slutter sit opslag med et ønske om at kunne vende tilbage til sit syv-årige jeg - fri for fotografer og i stand til at trække vejret på stranden.