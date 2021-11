Skal af med millioner

Den udskammede stjerneskuespiller Kevin Spacey skal betale næsten 31 millioner dollar - 205 millioner kroner - til det selskab, der producerede den berømte serie 'House of Cards'.

Det fremgår af retsdokumenter, der er blevet offentligt kendt mandag.

Spacey havde hovedrollen i serien som Frank Underwood, indtil han blev fyret i 2017 efter beskyldninger om at have begået seksuelle overgreb mod mænd i filmbranchen.

Selskabet MRC, der producerede serien om politiske intriger i USA's hovedstad, blev i flere sæsoner vist på streamingtjenesten Netflix.

MRC sagsøgte Spacey med krav om erstatning for de tab, som skuespillerens abrupte afgang var skyld i.

En dommer i Los Angeles, der skulle mægle i konflikten, afgjorde 19. oktober den store erstatning, som den 62-årige skuespiller skal af med.

MRC havde iværksat en intern undersøgelse, hvor det fremgik, at den berømte skuespiller havde brudt de regler, som selskabet havde sat for god opførsel på arbejdspladsen, herunder MRC's politik om chikane. Selskabet blev ved fyringen tvunget til at skrive Spacey ud af serien i den 6. sæson. Med store omkostninger til følge.

Kevin Spacey har to gange vundet en Oscar, bland andet for sin rolle i filmen 'American Beauty'. Hans karriere kollapsede efter fyringen i 2017.

