Skal afsone i 'Orange Is the New Black'-fængsel

Ghislaine Maxwells 20 år bag tremmer bliver formentlig i kvindefængslet i Danbury, Connecticut, som var inspiration til Netflix-hittet 'Orange Is the New Black'

Det koster Ghislaine Maxwell 20 år bag tremmer, at hun i flere år hjalp sin tidligere kæreste Jeffrey Epstein med at misbruge unge piger.

Det stod klart tirsdag aften dansk tid, da dommer Alison Nathan afsagde dommen over den 60-årige tidligere jetsetter.

Ghislaine Maxwell har mere end 100 gange klaget over forholdet i fængslet i Brooklyn, siden hun blev anholdt, kom det tirsdag frem i retten. Men så kan hun glæde sig over, at det ikke er det, hun skal tilbringe de kommende mange år.

Ifølge Sky News havde hendes advokater bedt dommeren om at anbefale kvindefængslet FCI Danbury i Connecticut, og den anmodning blev godkendt, efter dommen var afsagt.

Dermed skal hun med stor sandsynlighed afsone i fængslet, hvor hun får noget bedre forhold, end hun gjorde i Brooklyn. Det er dog i sidste ende op til kriminalforsorgen, tilføjede dommeren.

Ghislaine Maxwell var iklædt i blåt og med kort hår, da hun fik sin dom. Foto: Jane Rosenberg/Ritzau Scanpix

Kvindefængslet er et såkaldt 'low-security prison', hvilket er den næstmildeste fængselstype i USA.

Fængslet i Danbury er blandt andet kendt som det sted, som forfatteren Piper Kerman afsonede sin dom for hvidvask og narkosmugling i 2004. Hendes tid bag tremmer blev til bogen 'Orange Is the New Black: My Year in a Women's Prison', der i 2013 blev til Netflix-serien 'Orange Is the New Black'.

Serien, der foregik i det fiktive Litchfield Penitentiary, som var inspireret af FCI Danbury, kørte i syv sæsoner og opnåede stor popularitet. Blandt andet var den nomineret til 16 Emmy-priser og vandt fire.

'Ingen er over loven'

Manhattan-statsanklager Damian Williams sagde efter dommen, at den sender et stærkt signal til alle.

'Dagen dom stiller Ghislaine Maxwell til ansvar for de afskyelige forbrydelser, hun begik mod børn. Dommen sender et stærkt signal om, at ingen er over loven, og at det aldrig er for sent at opnå retfærdighed,' siger han i en udtalelse, som anklagemyndigheden har sendt ud på Twitter.

Anklagemyndigheden havde krævet mellem 30 og 55 års fængsel til Ghislaine Maxwell, mens hendes forsvarsadvokater argumenterede for, at hendes straf skulle være fire-fem år i fængsel.

- Jeg har konkluderet, at 240 måneder er både tilstrækkeligt og ikke mere end nødvendigt, sagde Alison Nathan, da hun læste dommen op, mens Ghislaine Maxwell ifølge Sky News roligt kiggede frem og ikke viste følelser.

