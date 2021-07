Skal for retten i skattesag om 91 millioner

En dommer har afgjort, at der er tilstrækkelige beviser til at føre en sag mod popsangeren Shakira for skatteunddragelse, der løber op i mere end 91 millioner kroner

Popstjernen Shakira skal for retten i Spanien i en sag om skatteunddragelse, og det kan blive en dyr tur på anklagebænken for hende.

Sangeren, der har det borgerlige navn Isabel Mebarak Ripoli, er nemlig anklaget for at have undladt at betale skat i landet for et samlet beløb på 14,5 millioner euro, hvilket svarer til mere end 91 millioner danske kroner.

Onsdag har en dommer i Barcelona vurderet, at der er tilstrækkelige beviser til at rejse en sag mod hende.

Det skriver den spanske avis El País.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En dommer har nu vurderet, at der er tilstrækkelige beviser mod Shakira til at føre en retssag mod hende. Foto: Greg Allen/Ritzau Scanpix

Boede i Spanien

Privat danner Shakira par med Barcelona-spilleren Gerard Piqué, og derfor flyttede hun til Spanien for at bo sammen med ham.

Ifølge sangeren selv boede hun dog kun 'sporadisk' i Spanien, mens myndighederne mener, at hun mellem 2012 og 2014 boede mere end de tilladte seks måneder og én dag om året i landet, som det kræver for at blive betragtet som bosiddende i landet.

Selvom Shakira rejste verden rundt på turné, betragter de spanske myndigheder dette som sporadisk fravær, hvor hun altså reelt var bosiddende i Barcelona.

Kan ende i fængsel

I alt har anklagemyndigheden seks anklagepunkter mod stjernen, hvor hun menes at have brudt skattelovgivningen. Bliver hun dømt for dette, kan hun ende i fængsel, skriver El País.

Ifølge sangeren selv boede hun dog i årene 2012, 2013 og 2014 på Bahamas, mens hun besøgte Gerard Piqué i Barcelona.

Retten kalder dog ifølge mediet Bahamas for et 'skatteparadis', og de mener derfor, hun kun havde sine virksomheder og sin adresse i landet for at undgå at betale skat, skriver mediet, der har indsigt i retsdokumenter.