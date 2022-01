Skal giftes: - Vi drak hinandens blod

Et af Hollywoods mest outrerede par skal giftes.

Rapperen Machine Gun Kelly (med det borgerlige navn Colson Baker) er gået på knæ over for sin udkårne Megan Fox.

Det oplyser Fox på sin Instagram, hvor hun har delt en video af frieriet.

'Efter at have gået gennem helvede sammen og have grinet mere, end jeg troede muligt, spurgte han, om jeg ville gifte mig med ham', skriver Fox, hvorefter hun afslører, at hun sagde ja.

Lige inden, hun afslutter med tilføjelsen:

'... og så drak vi hinandens blod'.

Sex og slagsmål

Fox og Kelly har flere gange trukket overskrifter. Blandt andet da Fox gav verden et lille indblik ind i parrets sexliv, da hun på Instagram delte et billede af et marmorbord.

Til billedet skrev hun: 'Det her bord i vores Airbnb har set nogle ting' med en emoji, der sveder.

Machine Gun Kelly svarede derefter på opslaget:

'Jeg er virkelig glad for, at det ikke er vores bord længere'.

Artiklen fortsætter under videoen...

Megan Fox forudså særlig forbindelse med Machine Gun Kelly

Parret kom også i vælten, da Machine Gun Kelly røg i totterne på UFC-fighteren Connor McGregor.

Ifølge TMZ ville McGregor have taget et billede med Kelly eller Megan Fox hvilket rapperen ikke var interesseret i.

Angiveligt skubbede rapperen efterfølgende til McGregor, som spildte noget af sin drink, og herefter eskalerede situationen, og McGregor slog ud efter rapperen og tyrede resten af sin drink mod ham.

Se optrinnet her: