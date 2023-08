Skal i retten: Stjernepar i åben krig med veteran

Katy Perry og Orlando Bloom skal i retten med veteran, efter han hævder at have været stærkt påvirket af medicin, da han solgte sit hus til parret

Katy Perry og Orlando Bloom er i juridisk krig om et hus i Santa Barbara.

En 83 årige veteran ved navn Carl Westscott solgte sit store mansion til parret i 2020.

Kort efter kontrakten blev underskrevet, har han trukket sit salg tilbage med argumentet om, at han var stærkt påvirket af smertestillende medicin.

Han hævder derfor, at hans underskrift er ugyldig.

Det skriver Unilad.

Påvirket af smertestillende medicin

I retssagsdokumenterne står der, at Westscott hævder, at 'han manglede den mentale kapacitet til at forstå kontraktens art og sandsynlige konsekvenser', fordi han var påvirket af smertestillende medicin efter en rygoperation få dage før ejendomssalget.

I dokumenterne hævder Carl Westscott desuden, at morfinen, som han bl.a fik, har gjort ham desorienteret i forbindelse med salget.

Parret skal i retten 21. august. Foto: Richard Shotwell Ritzau/Scanpix

Perry og Bloom er ikke nævnt som parter i sagen, men forretningschef Bernie Gudvi, der repræsenterede parret under salget af Westcotts hjem, er angivet som den primære tiltalte.

Efter Carl Westscott afviste salget, modtog han en korrespondance fra Gudvi, hvori der stod, at Katy Perry og Orlando Bloom ikke er villige til at droppe købet, og at Westscotts er forpligtet til at gennemføre salget.

Nu, tre år senere, begynder retssagen og salget om huset i Santa Barbara 21. august.