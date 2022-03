Skal skilles efter 12 år

Realityparret Tom Schwartz og Katie Maloney er ikke længere et par.

I et langt opslag på Instagram løfter 'Vanderpump Rules'-stjernen Tom Schwartz sløret for, at de efter 12 års forhold skal skilles, og at det bestemt ikke er med hans gode vilje.

'Det her stinker. Hvordan skal jeg dog kunne opsummere 12 års kærlighed i et fucking Instagram-opslag. Hvilket billede skal jeg dog bruge? Er der en go-to skrifttype for brud? Jeg ville bare rense luften i forhold til de rygter, der går. Katie og jeg skal separeres. Jeg er ikke helt klar til at bruge d-ordet (skilsmisse, red.), fordi det er for smertefuldt,' skriver han og tilføjer, at det var Katie Maloneys beslutning at stoppe forholdet.

Alligevel vil han ikke være alt for trist, skriver han videre.

'Jeg respekterer til fulde Katies beslutning, og vi har haft nogle sunde, produktive samtaler om det. Det ville være langt mere trist, hvis hun valgte at blive sammen med mig, hvor hun ikke er glad,' lyder det fra Tom Schwartz.

'Jeg har perspektiv'

Den 39-årige realitystjerne fortsætter herefter med en bøn til sine følgere.

'Efter ni år i et realityprogram virker det en smule tonedøvt at bede jer om at respektere vores privatliv (især når jeg også poster det her), så i stedet vil jeg bede jer om at være rare. Jeg bebrejder jer ikke for at dømme os. Hvis jeg havde havde ses os på tv de seneste ni år, ville jeg også dømme os,' skriver han.

Afslutningsvis sender han en tanke mod ofrene for krigen i Ukraine.

'Jeg er klar over, at der foregår tragedier ude i verden lige nu, jeg har perspektiv. Jeg skal nok få det godt igen. Så nu vil jeg holde kæft og bare sige en sidste gang, at jeg elsker dig, Bub,' skriver han.

Også Katie Maloney har delt nyheden på sin Instagram-profil i et noget kortere opslag, hvor hun gør klart, at der ikke er dårlig stemning mellem de to.

'Vi beundrer hinanden dybt, og det vil vi altid gøre, og vi vil altid værdsætte vores venskab,' skriver hun blandt andet.

Parret, der altså har været sammen i 12 år, blev gift i 2019.