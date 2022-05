Skal skilles efter 15 år

Den kendte skuespiller Busy Philipps, der blandt andet er kendt fra 'Dawson's Creek', hvor hun spillede rollen som Audrey Liddell, skal skilles fra sin mand igennem 15 år, manuskriptforfatter Marc Silverstein.

Det afslører den 42-årige skuespiller - med det borgerlige navn Elizabeth Jean Philipps - selv i podcasten 'Busy Philipps Is Doing Her Best'.

Her fortæller hun, at det faktisk er lang tid siden, at de to er gået fra hinanden, men at de har formået at holde det hemmeligt for offentligheden.

- Det er meget lang tid siden, at Marc og jeg er gået fra hinanden, og vores børn ved det, og vores familier ved det. Vores venner ved det, siger hun i podcasten.

Det nu forhenværende par blev gift i 2007 og har to børn sammen. Foto: Kevin Winter/Getty Images

Vi blev begge syge

Philipps fortæller videre, at det er helt bevidst, at hun og eksmanden ikke lavede en officiel udtalelse til pressen, som mange andre kendte gør.

- Vi har ikke engang overvejet at sende en af de udtalelser ud. Det gjorde os begge dårlige - virkeligt dårlige. Du kan kun gøre, hvad der er rigtigt for dig og din familie, uanset om du så har et offentligt liv eller vælger at poste det på Facebook eller noget lignende, siger skuespilleren videre.

Philipps og 50-årige Silverstein blev gift i juni 2007, og sammen har de to børn, Birdie Leigh på 13 år, og Cricket Pearl på otte, og ifølge Philipps gjorde de alt for ikke at involvere offentligheden for deres børns skyld.

Det forhenværende par holder da også stadig sammen, lader 'Dawson's Creek'-stjernen forstå.

- Vi elsker hinanden meget højt. Og vi har de her smukke børn sammen. Der er mange ting, der virkelig fungerer godt ved vores forhold, lyder det fra Philipps.

Philipps har lige nu en stor rolle i musical-komedien Girls5Eva.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Husker du alle stjernerne fra 'Dawson's Creek'? Se, hvad der blev af dem lige her.